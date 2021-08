Kraków jak Krynica? Przy rondzie Matecznego mamy pijalnię zdrojową z cenną wodą mineralną

Jak wyliczają specjaliści, warto wodę z Matecznego stosować m.in. w profilaktyce kamieni moczowych, pomaga na zaparcia i podrażnienia jelita grubego, skutecznie usuwa piasek z nerek, dobra jest zarówno na otyłość, jak i np. na kaca.

- Dlaczego ta woda jest taka cenna dla zdrowia? Ma w sobie dwa podstawowe składniki mineralne, w które nasza codzienna dieta jest uboga, a które są bardzo ważne dla organizmu: magnez i wapń. Woda z Matecznego ma w jednym litrze ponad 100 mg magnezu, co pokrywa jedną trzecią dziennego zapotrzebowania naszego organizmu. Ma też około 200 mg/l wapnia. I takie proporcje powinny być między tymi składnikami, wtedy nasz organizm jest w nie odpowiednio zaopatrywany - tłumaczy z kolei Tadeusz Wojtaszek, ekspert od wód mineralnych, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zabiegał on o powrót do eksploatacji wody w tym miejscu. - Powinno się według mnie pić około litra dziennie, żeby zaspokoić potrzeby organizmu - dodaje.