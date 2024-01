Kraków. Już od lutego do Górki Narodowej dojedziemy nową linią autobusową. Jak pobiegnie jej trasa?

W projekcie wzmocnień na ten rok, miasto planowało wydłużyć linię autobusową numer 193 z Prądnika Czerwonego do Górki Narodowej P+R. Mieszkańcy oczekiwali połączenia z nowo powstałego terminala autobusowego w ramach węzła przesiadkowego na Górce Narodowej do Nowej Huty. "Zgodnie z zapowiedziami, pierwszą nowo uruchamianą linią w ramach wzmocnień KMK w lutym będzie linia 193 z Lesiska przez Nową Hutę właśnie do Górki Narodowej" - informuje ZTP

Dodaje też, że w miarę upływu czasu do linii 193 dołączą dwie inne. 105 z Dworca Głównego Zachód do Osiedla Piastów oraz linię 513 z Miejskiego Centrum Opieki do Prądnika Białego Zachód.

Dokładną trasę sprawdzicie na mapce w naszej galerii.

