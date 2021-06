Kraków. Kolejny policyjny radiowóz roztrzaskany. Funkcjonariusz trafił do szpitala Arkadiusz Maciejowski

Około godziny 10:40, na nowohuckim skrzyżowaniu alei Solidarności z ulicą Ujastek Mogilski, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodów marek Ford oraz Toyota - oznakowanego radiowozu, który dodatkowo uderzył w betonową latarnię. - Wskutek zdarzenia, jeden z policjantów, przetransportowany został przez Zespół Ratownictwa Medycznego do placówki medycznej celem dalszej diagnostyki - czytamy na profilu Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie. To już kolejny w ostatnich dniach wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Krakowie.