Poważny wypadek w Krakowie. Roztrzaskany radiowóz policji, rozbite luksusowe Infiniti. I mandat dla policjanta

Do wypadku doszło około godziny 22.30. - Radiowóz jechał z osobą, co do której była przeprowadzana interwencja, z podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Jadąc na sygnale, wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie. I w trakcie przejazdu przez skrzyżowanie zderzył się z samochodem osobowym, jadącym poprawnie - relacjonuje sierż. szt. Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Na miejscu, oprócz innych funkcjonariuszy policji, pojawili się również ratownicy medyczni i strażacy pożarni. Na szczęście nikt z uczestników zdarzenia nie ucierpiał. Kierowcy byli trzeźwi. Natomiast policjant kierujący radiowozem dostał mandat.

- My, nawet jeżdżąc na sygnałach uprzywilejowania, musimy zachować szczególną ostrożność. Ten krakowski policjant nie zachował ostrożności, dlatego skończyło się to mandatem. Było wprawdzie około godziny 22, ale jednak również o takiej porze jest ruch w Krakowie i policjant powinien bacznie obserwować, czy nikt nie jedzie z naprzeciwka i nie przetnie jego drogi. Tu ktoś przeciął drogę policjantowi, o czym sromotnie się on przekonał - kwituje sierż. szt. Bartosz Izdebski.