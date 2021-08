Kraków. Komisje lekarskie już przyjmują kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Ich praca potrwa do 19 listopada Ewa Wacławowicz

Fot. Marzena Bugala- Azarko / Polska Press Marzena Bugala- Azarko / Polska Press

Od 9 sierpnia do 19 listopada komisje lekarskie przyjmują kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Osoby, które przejdą badania otrzymają jedną z czterech kategorii (A, B, D lub E) do służby wojskowej. Dwie powiatowe komisje lekarskie dla Miasta Krakowa znaleźć można na terenie Tauron Areny.