Kraków. Kończy się remont potężnego szpitala. Tak "Rydygier" wygląda z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Marcin Banasik

Rozpoczęte dwa lata temu ocieplanie kompleksu budynków szpitala powoli zbliża się do końca. - Prace prowadzone są już tylko na budynku głównym placówki, a poziom zaawansowania wymiany elewacji zewnętrznej to ok. 90 proc. - mów Edyta Przybylska, rzecznik szpitala Rydygiera. Na termodernizację budynków wydano już ponad 53 mln zł. Zobaczcie, jak ten ogromny obiekt wygląda z lotu ptaka.