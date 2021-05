Kraków. Likwidują miejsca parkingowe na ulicach w centrum. Mieszkańcy są oburzeni [ZDJĘCIA]

Od tygodnia są likwidowane kolejne miejsca parkingowe na ulicach Smoleńsk i Retoryka. Na skrzyżowaniu tych ulic ubyło co najmniej 6 miejsc. Nie policzyłam wszystkich zlikwidowanych, ale na pewno jest więcej. W tej części miasta od dawna był ogromny problem z parkowaniem. Przy poprzedniej akcji likwidowania miejsc parkingowych były pseudokonsultacje z mieszkańcami. Byłam. Wszyscy protestowali. Teraz jest to robione po cichu. Nie było żadnych ogłoszeń o konsultacjach. Przyjechali w zeszłym i w tym tygodniu, poskracali miejsca do parkowania. Jestem oburzona