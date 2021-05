Kraków. Marsz solidarności z Białorusią. "Zatrzymanym grozi śmierć". Rozwinięto wielki transparent, wzywający do uwolnienia dziennikarzy

- W tym momencie jest dla nas bardzo ważne to, aby wiadomości o Białorusi nie zniknęły, aby nasze problemy nie stały się niewidoczne, zignorowane. Wielu naszych rodaków stało się uchodźcami, nie może wrócić na Białoruś, bo grozi im tam niebezpieczeństwo, inni utknęli we własnym kraju jak w pułapce - powiedziała nam Kasia Ioffe, która w Polsce mieszka od sierpnia.

Dodaje, że w dzisiejszych czasach nie do wyobrażenia jest, aby ktoś zatrzymał samolot i porwał z niego dziennikarza. - Zatrzymanym grozi śmierć. Nie tylko Protasiewiczowi - mówi Białorusinka. Do Polski przyjechała ze swoim mężem, by spotkać się tutaj z jego rodziną. Planowali zostać na kilka dni i wrócić, ale ze względu na represje na Białorusi, postanowili zostać. - Przyjechaliśmy również po to, żeby zagłosować w wyborach prezydenckich. Byliśmy przekonani, że głosy liczone w Polsce nie zostaną sfałszowane - dodaje kobieta.