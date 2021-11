Kraków. Miasto nie wyegzekwowało prawie 27 mln zł kary od wykonawcy przebudowy ulicy Krakowskiej

Za wykonane roboty budowlane ZDMK zapłacił więc wykonawcy 93 721 372,46 zł. W zarządzie dróg informują, że pozostaje nierozliczone 920 192,25 zł z ostatniej faktury. Ta kwota została zatrzymana w związku ze sporem dotyczącym zasadności obciążenia ZDMK opłatą za usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja oraz zabezpieczenia zieleni na czas wykonywanych robót budowlanych. W zarządzie dróg zaznaczają, że w tej sprawie toczą się rozmowy z firmą Trakcja.

Wykonawca przebudowy ul. Krakowskiej uważa natomiast, że nie ma podstaw do obciążania go karami. - Wśród przyczyn wydłużenia terminów realizacji inwestycji należy wskazać m.in. konieczność wykonania licznych prac archeologicznych i pandemię. Prace nie mogły zostać ukończone w pierwotnie umówionym terminie, natomiast zakończono je w terminie zgodnym z aneksami do umowy zaakceptowanymi przez zamawiającego. Wynika z tego brak podstaw do dochodzenia kar. Warto podkreślić, że przyczyny o których mowa powyżej, miały charakter zewnętrzny, niezależny od wykonawcy i zamawiającego - informuje Maciej Grajewski, rzecznik firmy Trakcja.