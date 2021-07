Kraków. Mieszkańcy Żabińca nie mogą doczekać się kładki. Ryzykują życiem przechodząc na dziko przez tory. Kiedy przetarg? Bartosz Dybała

Już w ubiegłym roku prezydent Krakowa i wojewoda małopolski wydali decyzje, które miały otworzyć drogę do ogłoszenia przetargów na przygotowanie dokumentacji i budowę kładki, dzięki której mieszkańcy Żabińca mogliby w bezpieczny i szybki sposób dostać się do przystanków komunikacji miejskiej przy alei 29 Listopada. Czekają na nią od lat. Miasto nadal nie ma jednak prawa do całości terenu, który jest potrzebny do realizacji inwestycji.