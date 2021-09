Kraków. Mieszkania powstają na terenach usługowych. Radni szukają sposobu na luki w przepisach i chcą zmienić wskaźniki dotyczące parkowania Piotr Tymczak

W Krakowie powstaje coraz więcej budynków z mieszkaniami na terenach przeznaczonych pod usługi. Powstają tam budynki z lokalami na wynajem. Problem w tym, że przy takich obiektach nie ma tylu terenów zielonych i miejsc postojowych, co przy blokach powstających na obszarach mieszkaniowych. Radni z klubu Koalicji Obywatelskiej przygotowali więc projekt uchwały, w której zawnioskowali do prezydenta Krakowa o stworzenie takich przepisów, by podnieść wskaźniki dotyczące liczby miejsc parkingowych dla obiektów tymczasowego zamieszkania. Proponują także, by do nowego zjawiska na rynku nieruchomości dostosować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.