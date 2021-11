Kraków. Mniej pustostanów – więcej mieszkań dla krakowian

Remonty opuszczonych lokali mieszkalnych, obok budowy nowych budynków komunalnych, to główne źródła pozyskiwania mieszkań dla osób potrzebujących. Począwszy od 2013 r., każdego roku wzrasta liczba remontowanych lokali socjalnych. Rosną również środki finansowe przeznaczane na ten cel przez miasto.

Rekordowy pod względem liczby przeprowadzonych remontów lokali mieszkalnych był rok 2019. Na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych wyremontowano wtedy 351 mieszkań, czyli o 30 proc. więcej niż w roku 2018. Tendencja ta została utrzymana nawet podczas pandemii w 2020 r. Pomimo istniejących ograniczeń w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, dostępie do materiałów budowlanych i spadku dochodów gminy, w ubiegłym roku udało się oddać do użytku 341 lokali. Szacuje się, że obecny rok nie będzie gorszy pod względem liczby przygotowanych do zasiedlenia mieszkań.

Remonty pustostanów

Po opuszczeniu lokalu przez dotychczasowego użytkownika, np. w wyniku przeprowadzki do innego lokalu, eksmisji, śmierci czy wyjazdu z Krakowa, dokonywana jest ocena stanu technicznego mieszkania przez inspektora posiadającego uprawnienia budowlane. Na podstawie jego ekspertyzy podejmowana jest decyzja o dalszym przeznaczeniu lokalu – najczęściej jest przeprowadzany remont, aby można go było ponownie zasiedlić.