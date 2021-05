Kraków. MPK odnowiło zabytkową taksówkę. Dużego fiata będzie można zobaczyć podczas parad [ZDJĘCIA]

W pierwszych latach funkcjonowania taksówek mieszkańcy mogli zamawiać przejazdy samochodami Warszawa M20. W późniejszym okresie do tej floty taksówek dołączyły także inne pojazdy takie jak Wołgi, Polonezy, Dacie, Fiaty i właśnie FSO 125p. Po taksówki do MPK krakowianie dzwonili aż do listopada 1990 roku. Po tej dacie taksówki zostały wydzielone z MPK i w ramach odrębnego miejskiego przedsiębiorstwa były dostępne jeszcze przez kilka lat.

Prezentacja zabytkowego samochodu FSO 125p była także okazją do przypomnienia miejsca, które na wiele lat stało się garażem i warsztatem dla taksówek MPK. W pierwszych latach stacjonowały one przy ul. Konopnickiej w rejonie ronda Matecznego. Po kilkunastu latach znaleziono dla nich nowe miejsce – na os. Zielonym w Nowej Hucie. To właśnie stamtąd wyjechała ostatnia miejska taksówka i to tam został zaprezentowany odnowiony samochód tego typu.