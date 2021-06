Kraków. Na placu w Borku Fałęckim odbył się Targ Staroci [ZDJĘCIA]

Pomysłodawcy tego wydarzenia zwrócili się do właścicieli Placu Targowego Borek, aby udostępnić im przestrzeń w niedziele. Pomysł bardzo się spodobał. - Ideą właścicieli nie jest zarabianie na tej imprezie, a jedynie pokrycie kosztów ochrony, obsługi, aukcji charytatywnych, dopłat do gastronomii itp. Tak więc kwestie finansowe nie są problemem, a najważniejsze to, aby udało się zgromadzić wystawców w jednym miejscu i uniknąć ryzyka, że przy zamykaniu innych targów staroci, wyjadą po prostu z Krakowa i skupią się na targach organizowanych na Śląsku itp. Jak to, niestety, dzieje się obecnie - dodają organizatorzy.