Kraków. Najlepsze uczelnie w drodze do doskonałości. Na co wydają dodatkowe miliony? Małgorzata Mrowiec

Andrzej Banaś

Pozyskiwanie, ściąganie z zewnątrz i zatrudnianie najlepszych naukowców z wybranych dziedzin, którzy wokół siebie budowaliby zespoły naukowe - to jedno z działań, które mają prowadzić do tego, by UJ z uniwersytetu klasycznego przeobraził się w uczelnię badawczą. Uniwersytet Jagielloński należy do grona dziesięciu najlepszych polskich uczelni, które mają przechodzić taką metamorfozę i otrzymują w tym celu subwencję zwiększoną o 10 procent, co w przypadku UJ oznacza dodatkowe ok. 70 mln zł rocznie. W Auditorium Maximum UJ w Krakowie w środę i czwartek odbywa się konferencja sprawozdawcza dla uczelni uczestniczących w programie "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza".