Kraków. Nowy park rzeczny Tetmajera w Bronowicach gotowy, choć trochę... zamarzł

"Oficjalne otwarcie parku zaplanowane jest na maj, aby móc cieszyć się piękną roślinnością, urokiem tego fenomenalnego miejsca! A na dodatek, będą dodatnie temperatury, czyż to nie zwiastun pikniku idealnego? Poza tym, na pewno niejedna osoba wtedy zanuci….”To był maj…..” lalala!" - pisza na FB urzednicy z ZZM.

Wniosek do urzędu miasta w sprawie budowy dwóch nowych bloków na Dębnikach, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, już wpłynął, w trybie słynnego "lex deweloper". To może pozwolić inwestorom ominąć fakt,…

Co my tu jeszcze mamy? Elementy zabawowe dla najmłodszych, dla nieco większych przygotowano strefę streetworkout i flowpark. Dla osób ceniących sobie spokój, spotkania towarzyskie pojawiły się stoły do piknikowania, strefa relaksu z ławkami. W części leśnej znajduje się przestrzeń edukacyjna.

Ponad 5,5 tysiąca sztuk roślin! Piwonie, malwy czy rudbekie i bronowickie chaty! W wersji mini.

Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Budżet obywatelski miasta Krakowa "Łączymy Bronowickie parki" oraz środków własnych Gminy Miejskiej Kraków.