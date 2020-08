Kraków. Nowy rok w nowej szkole na osiedlu Gotyk

- Prace budowlane zakończyły się w wakacje. W miesiącach letnich, także na zlecenie ZIM, zakupiono pierwsze wyposażenie szkoły i przedszkola. Budynek jest już po wszystkich odbiorach, dzięki czemu dzieci i młodzież mogą do niego uczęszczać - informują w urzędzie.

W przypadku przedszkola do dyspozycji jest w sumie pięć sal zajęć, w tym sala do zajęć ruchowych - wszystkie wyposażone w osobne węzły sanitarne. Przewidziano także jadalnię.

Z kolei uczniowie podstawówki mają do dyspozycji 16 sal dydaktycznych, w tym pracownie tematyczne: biologiczną, chemiczną, fizyczną, plastyczną i komputerową. Są także biblioteka szkolna, świetlica, jadalnia i aula. Uczniowie będą mogli korzystać z sal gimnastycznych: większej do gier zespołowych z elektroniczną tablicą wyników i mniejszej do ćwiczeń gimnastycznych.

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. ks. Józefa Meiera rozpoczęła się latem 2018 r. - Choć pierwotny harmonogram zakładał realizację zadania w trzy lata, dzięki zaproponowanym przez ZIM zmianom w dokumentach finansowych miasta i mobilizacji wykonawcy udało się je zrealizować o rok szybciej - podkreślają w magistracie.