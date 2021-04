Kraków. Od dziś na tej linii będą jeździć tylko nowoczesne Lajkoniki oraz Bombardiery

W MPK przypominają, że od 27 marca nowoczesne, niskopodłogowe Lajkoniki zaczęły kursować także na innej trasie do Nowej Huty – na linii nr 9, łączącej Mistrzejowice z Nowym Bieżanowem P+R. To jedna z najpopularniejszych linii tramwajowych w Krakowie, której pasażerowie regularnie domagają się zwiększenia na niej liczby nowszych, bardziej komfortowych - i co szczególnie ważne niskopodłogowych tramwajów, do których łatwo wsiąść lub wprowadzić wózek.

- Liczba posiadanych obecnie przez MPK Lajkoników umożliwia co prawda wysyłanie tych nowych wagonów na linię nr 9 tylko w soboty i święta, ale wraz z przyszłymi dostawami ich liczba na tej trasie w weekendy będzie systematycznie się zwiększać. W najbliższych tygodniach Lajkoniki zaczną kursować na linii nr 9 także w dni powszednie - przekonują w MPK.