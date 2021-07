Kraków. Od września przywrócą dwa pasy ruchu dla aut na moście Grunwaldzkim

- Od 1 września most Grunwaldzki będzie bardziej przejezdny dla samochodów. Przy obecnej organizacji ruchu jakoś to funkcjonuje, ale zdajemy sobie sprawę, że od września jak wrócą uczniowie do szkół, a później od października - studenci, to mogłoby być ciężko - przyznaje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.