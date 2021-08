Kraków. Otwierają nowy basen przy ulicy Eisenberga [ZDJĘCIA]

Kryta pływalnia przy ul. Eisenberga powstała w latach 2018–2021 na działce, na której wcześniej znajdowały się obiekty byłego Ośrodka Sportu "Krakowianka". W latach 70. wybudowano tu kąpielisko, które funkcjonowało do 2008 r.

- Nowy obiekt sprawi, że teren odzyska blask i ponownie będzie tętnił życiem. Przed inwestorem (Gminą Miejską Kraków) oraz projektantami (firma ProjektyGotowe.pl), a także głównym wykonawcą (Chemobudowa Kraków) zostało postawione niełatwe zadanie. Chodziło o stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i estetycznego kompleksu, który przyciągnie mieszkańców i nawiąże do historii dawnych basenów Polfy – w latach 80. i 90. ulubionego miejsca wypoczynku w stolicy Małopolski. Dodatkowo obiekt musiał wpisać się w szereg wymogów formalno-prawnych i uwarunkowań terenowych - zaznaczają w ZIS.

Pływacki kompleks przy ul. Eisenberga, którego koszt wyniósł ponad 56 mln zł był w całości finansowany ze środków gminy Kraków. W lipcu tego roku ZIS podpisał umowę z Agatą Stelnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Agata Stelnik. Deliver Services” na dzierżawę na czas nieokreślony, dotyczącą prowadzenia basenu, strefy wellness i siłowni w wybudowanych przez miasto obiektach przy ul. Eisenberga 4. Stawka czynszu miesięcznego osiągnięta w przetargu to 25 250 zł plus podatek VAT według obowiązującej stawki. W ramach umowy operator zobowiązany jest do wykonania w ciągu 2 lat od podpisania umowy dokumentacji projektowych dotyczących II etapu inwestycji (kąpielisko zewnętrzne) a w ciągu kolejnych 3 lat wykonania niecki zewnętrznej z podgrzewanym dnem wraz z infrastrukturą towarzyszącą.