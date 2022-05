Kraków. Pies utknął w Dłubni. Z pomocą przyszła Straż Miejska

Na Straż Miejską zadzwonił przechodzień. Poinformował służby, że pies nie potrafi samodzielnie wydostać się z rzeki. Syberian husky skamlał ze strachu, a w jego oczach widać było przerażenie. Ostatkiem sił próbował wydostać się z rzeki, ale wartki nurt mu nie pozwalał.

Strażnikom udało się go ewakuować na brzeg, choć - jak twierdzą - nie było to łatwe zadanie. Wykończonego czworonoga przewieziono na komendę. Stamtąd odebrali go uradowani opiekunowie.