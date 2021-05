Kraków. Pijany mężczyzna kopał w auto i rzucił w nie szklaną butelką. Agresor jest w rękach policji

10 maja około godziny 17.30, dzielnicowi udali się na parking jednego ze sklepów spożywczych w Prokocimiu, gdzie chwilę wcześniej doszło do uszkodzenia pojazdu. Po przyjeździe na miejsce zgłaszający przekazał funkcjonariuszom, że po godzinie 17, kiedy chciał zaparkować samochód przed sklepem, podbiegł mężczyzna w wieku około 30 lat i zaczął kopać i uderzać po karoserii jego auta. Zaraz potem mężczyzna pobiegł do sklepu, gdzie zakupił napój w szklanej butelce, którą następnie rzucił w jego samochód i uciekł.

- Powodem takiego zachowania agresora miało być to, że kierowca zwrócił uwagę kobiecie blokującej mu wjazd na miejsce parkingowe. W pewnym momencie zjawił się inny mężczyzna i zaczął kopać w auto. Policjanci szybko ustalili rysopis sprawcy i udali się w kierunku, w którym miał on się oddalić. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który pasował do ustalonego rysopisu. Został on natychmiast wylegitymowany i zatrzymany. Badanie pod kątem trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie - mówi Piotr Szpiech, z komendy miejskiej policji w Krakowie.