Kraków. Pojedź na Targi Książki specjalnym autobusem

Oficjalne otwarcie 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie odbędzie się 14 października o godzinie 12.00 w Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9, w Saloniku Literackim hali Wisła.

Kiedy odbędą się targi?

czwartek, 14 października – od godz. 12.00

piątek, 15 października i sobota, 16 października – w godz. 10.00-19.00

niedziela, 17 października – w godz. 10.00-17.00

W czwartek i piątek linie autobusowe nr 174, 178 i 578 będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy, z częstotliwością co 15 minut w okresie międzyszczytowym.

Specjalne rozkłady jazdy będą obowiązywać także w sobotę i niedzielę. Wtedy linie nr 174, 178 i 578 będą kursować co 15 minut w godz. ok. 9.30-18.30. Do obsługi linii skierowany zostanie tabor o zwiększonej pojemności.