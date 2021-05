Kraków. Policja wparowała do dziupli złodziei. A tam takie cuda!

Sprawa miała swój początek w połowie lutego br., kiedy to na jednym z nowohuckich osiedli dwóch mężczyzn po uprzednim włamaniu się do pojazdu marki Citroen, usiłowało dokonać jego kradzieży, ładując go na lawetę, by nie wzbudzić niczyich podejrzeń. Ten przestępczy proceder się nie powiódł, gdyż mężczyźni zostali wówczas spłoszeni przez właścicielkę pojazdu, która zauważyła zaistniałą sytuacje, a sprawę postanowiła zgłosić na policję. Funkcjonariusze wpadli na trop tej przestępczej szajki działającej głównie na terenie powiatu krakowskiego i ustalili, gdzie może znajdować się tzw. „dziupla”.

Pod koniec kwietnia br. kryminalni udali się pod ustalony adres, gdzie na miejscu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 30 i 40 lat podejrzanych o usiłowanie kradzieży Citroena w Nowej Hucie oraz paserstwo. Funkcjonariusze w trakcie przeszukania garaży oraz hali magazynowej znajdującej się na terenie posesji ujawnili i zabezpieczyli skradzione i częściowo zdemontowane samochody marki Kia Stiger o wartości blisko 180 tysięcy złotych oraz Audi warte kilkanaście tysięcy złotych. Ponadto policjanci ujawnili utracone tablice rejestracyjne, pocięte elementy karoserii kilku innych pojazdów, które również mogły zostać skradzione.