Kraków. Poluzowanie obostrzeń sprawiło, że zwiększył się ruch na drogach. Częściej też dochodzi do wypadków [PRZYKŁADY]

13 czerwca tuż po godzinie 13 na telefon alarmowy wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu osoby przy skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Kobierzyńskiej. Jak się okazało, młoda kobieta została potrącona przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Z ustaleń policji wynika, że 16-latka przebiegała na czerwonym świetle i wpadła pod nadjeżdżający samochód osobowy. Lekarzom nie udało się uratować poszkodowanej.

To jeden z najbardziej tragicznych wypadków w tym roku na krakowskich drogach. Po otwarciu w połowie maja ogródków restauracyjnych, kin, teatrów i zezwoleniu na organizowane imprezy okolicznościowe, na drogach naszego regionu zrobił się większy ruch. Niestety, spowodowało to też więcej wypadków i kolizji.

Dla porównania, od połowy kwietnia do połowy maja w policyjnych statystykach odnotowano 66 wypadków i 719 kolizji. Od połowy maja do 15 czerwca wypadków było już 89, a kolizji 811. Od 15 kwietnia do połowy maja nie było też ofiar śmiertelnych, a liczba rannych wyniosła 69. Kolejny miesiąc przyniósł jeden śmiertelny wypadek i aż 91 osób rannych.