Kraków. Postępują prace związane z budową linii tramwajowej na Górkę Narodową. Mieszkańcy narzekają na błoto [ZDJĘCIA]

Kraków. Wielkie wykopy i odwierty na budowie linii tramwajowej do Górki Narodowej [ZDJĘCIA]

Trwa budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej w Krakowie. W ramach prac wykonywane są m.in. wielkie wykopy i odwierty pod nowe tory i przystanki. Tak dzieje się m.in. na odcinku od ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do ul. Banacha. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postępy prac.