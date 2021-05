Kraków. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Podczas uroczystości prezydent wręczył Ordery Krzyża Wojskowego dwóm żołnierzom wojsk specjalnych. To pierwsze ordery tej rangi przyznane przez Andrzeja Dudę. T odznaczenie jest nagrodą za wybitne czyny bojowe – połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą – dokonane w czasie działań przeciwko aktom terroryzmu, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Operatorzy z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca zostali odznaczeni za bohaterską akcję ratowania spod ostrzału rannego policjanta z afgańskiej jednostki antyterrorystycznej. Akcja, za którą zostali odznaczeni, miała miejsce rok temu. Z racji tego, że są to żołnierze Wojsk Specjalnych, ich personalia nie są ujawniane. Wręczone im zostały: Krzyż Kawalerski i Krzyż Komandorski.

- Wdzięczność i wielki szacunek wszystkim naszym żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy te niezwykle ważne zadania dla Rzeczypospolitej wykonują. Ilekroć udajecie się poza granice naszego kraju - po to by służyć bardzo często w sytuacjach wojennych - reprezentujecie godność, bohaterstwo, a także po prostu ludzką postawę polskiego żołnierza i funkcjonariusza. Reprezentujecie nas jako Polaków i wystawiacie nam świadectwo. Bardzo wysokie. Za co jestem wam ogromnie wam wdzięczny - mówił podczas spotkania z weteranami prezydent Andrzej Duda.