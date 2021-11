Kraków. Primus inter fortes - pierwsze wyróżnienie przyznane

Przypomnijmy. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita i komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zdecydowali, że policjanci, którzy w sposób szczególny wyróżnią się niesieniem pomocy poza służbą, otrzymają specjalne wyróżnienie. Na podstawie zawartego w sierpniu 2021 roku porozumienia została powołana kapituła cyklicznie przyznająca statuetkę „Primus inter fortes”, czyli „Pierwszy wśród odważnych”.

Na to miano z pewnością zasługuje sierż. szt. Michał Dąbkowski z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, do którego dziś trafiła pierwsza w historii wyróżnienia statuetka.

Pod koniec lutego tego roku, podczas rodzinnego spaceru, będąc poza służbą, ruszył na ratunek mężczyźnie tonącemu w pobliskim stawie. Zdarzenie miało miejsce w Krakowie przy ul. Rydygiera. Policjant błyskawicznie wbiegł do zbiornika i łamiąc lód, torował sobie drogę w wodzie. Gdy dotarł do tonącego, podał mu smycz i w ten sposób pomógł mężczyźnie wydostać się na brzeg. Dzięki błyskawicznemu działaniu, policjant uratował ludzkie życie.