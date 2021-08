Kraków. Projekt #Krowodrza111. Zielona inicjatywa mieszkańców nawiązująca do ogrodowych tradycji dzielnicy V [ZDJĘCIA]

- Jako kolektyw ogrodników, działamy we współpracy z Zielonym Blokiem oraz Fundacją Czas Wolny. W naszej pracy wchodzimy w przestrzeń publiczną, starając się integrować lokalną, krowoderską społeczność wokół ogrodniczej przeszłości Dzielnicy V - dzielnicy absolutnie wyjątkowej, bo obejmującej niegdysiejsze podkrakowskie osady: Nowa Wieś, Czarna Wieś i Łobzów, które słynęły m.in. z uprawy warzyw sprzedawanych na placu Szczepańskim, jak i trafiających na talerze warszawiaków, poznaniaków, lwowian, a nawet berlińczyków. To tutaj, w Pałacu w Łobzowie swój warzywnik miała królowa Bona. To wreszcie tutaj, w ogrodach zlokalizowanych przy Młynówce Królewskiej rosły m.in. głąbiki krakowskie, karczochy czy fasole opisywane przez nestora polskiej etnografii - Oskara Kolberga. Karczoch zresztą zdobi logo projektu, którego autorką jest Magdalena Migalska-Grega - mówi nam współautor projektu Łukasz Szydłak.