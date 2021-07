Kraków. Protestowali przeciwko ministrowi Czarnkowi pod hasłem "Edukacja, nie indoktrynacja!" [ZDJĘCIA]

Protest odbył się w ramach akcji #KierunekPrzyszłość organizowanej przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy przez całe wakacje zamierzają objechać wszystkie województwa. Będą się spotykać z lokalnymi mieszkańcami i rozmawiać o problemach w kraju, czy regionie. W ramach akcji 14 lipca ok. 30 parlamentarzystów PO ruszyło z Krakowa w Małopolskę.

- Będziemy prowadzić rozmowy o przyszłości, wsłuchamy się w wasz głos. Niektórzy mówią, że to bastion (Małopolska – red.) naszych przeciwników. Nie ma bastionów, tam wszędzie żyją ludzie, z którymi trzeba rozmawiać. Zawsze byliśmy znani z tego, że potrafimy rozmawiać nawet w trudnych miejscach. Potrafimy wysłuchać uwag, nawet gorzkich i cierpkich, ale po to jesteśmy wybrani do parlamentu, aby nie uciekać od trudnych tematów - mówił w Krakowie Borys Budka, do niedawna przewodniczący PO. - Wiemy, że ten bieg jest długi, bo jeszcze 2,5 roku do wyborów. Do końca wakacji odwiedzimy każde województwo, a jesienią ruszamy w kolejne okrążenie, aby do wyborów odwiedzić każdy powiat w Polsce – dodał.