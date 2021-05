Kraków. Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi. Przekazany plac budowy, ale prace wciąż nie ruszyły

Kraków. Przegląd remontów w dzielnicach. Zobacz, czy nie rozkopią twojej ulicy

Zrobiło się ciepło, robotnicy na zlecenie urzędników miejskich pojawiają się na kolejnych ulicach. Łatają dziury, wymieniają asfalt, remontują chodniki. Oczywiście w mieście trwają wielkie budowy jak Trasa Łagiewnicka i linia tramwaju do Górki Narodowej, ale dla mieszkańców ważniejsze jest to czy nie rozkopano ich trasy z domu do pracy. Sprawdźcie.