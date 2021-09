Kraków. P-TECH w "Nowodworku". Młodzież zostanie przygotowana do pracy z najwyższymi technologiami Małgorzata Krysa, Małgorzata Mrowiec

Krakowskie I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego dołączyło do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, opartego na współpracy i uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. W jego ramach uczniowie przez cztery lata nauki będą mieli możliwość uzyskania kwalifikacji z zakresu komputerów kwantowych, sztucznej inteligencji i chmury. Program P-TECH ma na celu przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, adekwatnie do potrzeb rynku pracy.