Kraków. Rozbudowa al. 29 Listopada: zamknięcie ul. Rybianka Piotr Rąpalski

Od 5 do 30 lipca zamknięta będzie ul. Rybianka, na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Pocieszka. Ma to związek z kolejnym etapem prac przy rozbudowie al. 29 Listopada.