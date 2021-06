Kraków. Masa nowych remontów w mieście. Zmiany na ulicach i w komunikacji Piotr Rąpalski

Sporo się zmienia na drogach. Do wielkich inwestycji jak budowa linii kolejowej przez Kraków, Trasy Łagiewnickiej, przebudowy al. 29 listopada czy budowy trasy tramwajowej do Górki Narodowej, dochodzi mnóstwo mniejszych inwestycji i remontów. One również wpływają na ruch w mieście. Sprawdźcie jak. Zmiany dotkną także komunikacji miejskiej.