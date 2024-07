Kraków. Rozterki Barbary Nowak. Jednak nie zrezygnuje z mandatu radnej sejmiku? "Trzeci dzień słyszę nakaz powrotu"

Buntownicy z PiS w sejmiku i reakcja Barbary Nowak

W czwartek 4 lipca radni sejmiku wybrali nowego marszałka Małopolski. Udało się to zrobić dopiero za szóstym razem, po wielkiej awanturze wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Część radnych PiS sprzeciwiała się kandydaturze Łukasza Kmity i choć forsujący ją prezes Jarosław Kaczyński uciekał się już do gróźb, to buntownicy postawili na swoim. Marszałkiem w wyniku zgniłego kompromisu został Łukasz Smółka.

Co więcej, jeden z głównym buntowników Witold Kozłowski, który do niedawna sam był marszałkiem, został wskazany przez Smółkę na wicemarszałka. Tego było już za dużo dla radnej Barbary Nowak, która już po wyborze nowego zarządu województwa, która mówiła o "wstrętnych zachowaniach" i "nagonce na Kmitę". Na koniec była kurator oświaty zaskakująco oświadczyła, że składa mandat radnej sejmiku.