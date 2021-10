Kraków. Rusza trzeci Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego „Human week” Patrycja Dziadosz

Problemy psychiczne to nie jest tabu, z roku na rok dotyczą one coraz większej liczby społeczeństwa. Dlatego też w Krakowie rusza „HUMAN WEEK”- III Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Potrwa od 4 do 8 października.