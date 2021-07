Kraków. Seryjny złodziej rowerów sprzedawał je przypadkowo spotkanym osobom. Teraz grozi mu sąd [ZDJĘCIA]

2 lipca krakowscy policjanci patrolujący rejon Czyżyn zostali powiadomieni, że na parkingu jednej ze znajdujących się tam korporacji ujęty został mężczyzna, który przeciął linkę zabezpieczającą rower, a następnie próbował nim odjechać.

- Po przybyciu na miejsce zgłaszający przekazał w ręce stróżów prawa 29-letniego mieszkańca Krakowa, potwierdzając, że ten, chwilę wcześniej próbował odjechać na skradzionym rowerze. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do pobliskiego komisariatu. W plecaku zatrzymanego policjanci znaleźli przedmioty służące m.in. do przecinania linek służących do zabezpieczania rowerów przed kradzieżą - mówi Piotr Szpiech, rzecznik miejskiej policji w Krakowie.

Śledczy ustalili, że mężczyzna od połowy czerwca do 2 lipca br. ukradł 11 rowerów w różnych częściach Krakowa. Wartość strat wyceniona została na ponad 18 tysięcy złotych. Sprawca przyznał się do winy. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.