Kraków. Skok na jubilera w Galerii Bonarka. Sprawca chyba się nie przygotował...

Oszczędzanie: 4.11.2020. Co piąty Polak oszczędności z lokat przeniósł na giełdę lub zainwestował w nieruchomości. Czy to się opłaca

Obniżka stóp procentowych do historycznie niskich poziomów, a w konsekwencji spadek opłacalności lokat w bankach do stopnia nie notowanego wcześniej, skłoniły Polaków do szukania innych sposobów na nadwyżki finansowe. Poza lokatami, które pod względem bezpieczeństwa są na pierwszym miejscu – nawet ewentualne bankructwo banku czy SKOK gwarantuje odzyskanie pieniędzy do równowartości 100 tys. euro – wszelkie inne sposoby postępowania z nadwyżkami finansowymi są nie tyle oszczędzaniem co inwestowaniem. Z inwestowaniem zaś wiąże się ryzyko inwestycyjne – mniejsze lub większe, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Właśnie - czy to się opłaca i czy ryzyko nie jest zbyt duże?