Kraków. Słynne przysłowie na elewacji hotelu na Stradomiu. W sąsiedztwie kończą budowę apartamentowca [ZDJĘCIA] Piotr Tymczak

"Si vis pacem, para bellum" ( „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”) - to łacińskie przysłowie odsłonięto na elewacji hotelu powstającego przy ul. Stradomskiej 12-14. Obiekt ma być oddany do użytku w przyszłym roku. Dużo szybciej ma zostać zakończona budowa sąsiadującego z nim apartamentowca.