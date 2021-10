Kraków. Specjalnie wjechał w radiowóz i uciekł

Sytuacja opisali strażnicy miejscy:

"Pomimo tego, że mieliśmy włączone sygnały świetlne, ciągle skracał dystans do naszego radiowozu, aż w końcu doszło do uderzenia. Wtedy poprosiliśmy go o zjechanie na bok, jednocześnie informując go, że spowodował kolizję i konieczny będzie przyjazd policji.

Mężczyzna słysząc ten komunikat, przyspieszył i wjechał w ul. Pułaskiego, znikając nam z oczu. Szybko sprawdziliśmy przyległe ulice i gdy wydawało się, że jesteśmy na przegranej pozycji, ni z tego ni z owego, na wysokości Bałuckiego, ukazał się nam znany pojazd.

Kierowca zaskoczony naszą obecnością udawał, że nas nie zna, ale ponieważ mieliśmy pewność, że my znamy jego, wezwaliśmy na miejsce policjantów".