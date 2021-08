Kraków. Specjalny zespół ma pilnie wypracować rozwiązania dla zalewanego Bieżanowa

- Istnieje konieczność powołania takiego zespołu natychmiast, bez względu na to, jakie rozwiązania infrastrukturalne zostaną zastosowane w kolejnych latach dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego tego rejonu miasta. Mieszkańcy Bieżanowa wymagają aktywnego udziału wszystkich instytucji gminnych, wojewódzkich i rządowych, które mogą przyczynić się do maksymalizacji poziomu zabezpieczenia przed konsekwencjami deszczy nawalnych, w możliwie najkrótszym czasie - stwierdził Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Gdy woda leje się na Kraków, wiecznie podtapiany jest Bieżanów. Kiedy się to skończy?

Miasto zobowiązało się do synchronizacji działań wszystkich jednostek i spółek miejskich oraz skarbu państwa. Zespół ma wypracować rozwiązania możliwe do natychmiastowego wprowadzenia, które pomogą chronić rejon Starego Bieżanowa przed zalewaniem do czasu zrealizowania planowanych dużych inwestycji, na które trzeba będzie poczekać kilka lat. Pierwsze spotkanie zespołu zostało zwołane natychmiast, po zakończeniu spotkania z mieszkańcami.