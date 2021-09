Kraków. Szpital Jana Pawła II zachęca kobiety do bezpłatnych badań profilaktycznych raka piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, a z jego powodu każdego roku umiera ok. 5 tys. Polek. To druga, po chorobach układu krążenia, przyczyna zgonów. Obecnie uznaje się go za chorobę cywilizacyjną i przewlekłą.

Stanowi wyzwanie nie tylko w aspekcie medycznym, ale i społeczno-ekonomicznym, ze względu na skalę zachorowań i związanych z nią nakładów finansowych. Na raka piersi chorują najczęściej kobiety w wieku średnim, lecz gwałtownie wzrasta liczba zachorowań wśród kobiet młodych, czynnych zawodowo. Zgodnie ze statystykami w Polsce żyje około 100 tysięcy kobiet, u których rozpoznano raka piersi. Wskaźniki przeżywalności pięcioletniej w naszym kraju przekraczają dziś 74 proc. Niestety, zbyt dużo pacjentek zgłasza się do lekarza w zaawansowanym stadium choroby.