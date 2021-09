Kraków. Szykuje się remont ulicy Księcia Józefa z rządową dotacją

Ulica Księcia Józefa łączy Bielany i Przegorzały z Salwatorem. Nie jest zwykłą miejską ulicą, ale też drogą wojewódzką numer 780. To otwiera furtkę do znalezienia pieniędzy na jej remont.

Efekt Księcia Józefa zostanie odnowiona na odcinku od granic miasta do ul. Adolfa Szyszko-Bogusza. Drogowcy wymienią asfalt na całej tej długości. Tam, gdzie to konieczne zajmą się też krawężnikami. Dodatkowo wyremontowany zostanie fragment chodnika, w rejonie serpentyn prowadzących na Bielany.

Rozpoczęcie robót planowane jest w połowie października. Potrwają one do połowy grudnia. Finalizujemy umowę, wkrótce wykonawca przystąpi do opracowania niezbędnych na czas prac zmian w organizacji ruchu. Remont musi być skorelowany z innymi pobliskimi robotami.

W niedalekiej odległości toczy się bowiem przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, tu w przyszłym tygodniu na kierowców czekają dodatkowe miejsca z ruchem wahadłowym. Na samej A4 również działają ekipy GDDKiA. A miasto planuje jeszcze położenie nowej nawierzchni na fragmencie ulicy Balickiej – od ulicy Piotra Brzezińskiego w kierunku granicy miasta – w ramach programu nakładkowego na ten rok.