Kraków. Taaaka ryba na podgórskich plantach Nowackiego. Powstaje nowy plac zabaw [ZDJĘCIA]

Planty Nowackiego to najstarszy park w Podgórzu. Znajduje się w rejonie placu Serkowskiego oraz ulic Rollego, Długosza i Warneńczyka. Zajmuje 2,74 ha.

Teraz wzbogaci się w oryginalny plac zabaw, które go elementy nawiązują tematycznie do historii miejsca - dawnych stawów królewskich. Wielka drewniana ryba, która już pojawiła się na placu, to lipień. W naturze jest to występujący w polskich rzekach gatunek ryby słodkowodnej z rodziny łososiowatych, o charakterystycznej, wysokiej płetwie.

Na placu zabaw montowane są też inne elementy małej architektury stanowiące nawiązanie do wody, np. drewniana łódka czy wodne urządzenia zabawowe. Docelowo znajdą się tu także: