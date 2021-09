Kraków. Tak mógłby wyglądać park Młynówka Królewska. Swoje koncepcje przedstawili studenci Politechniki Krakowskej

- Cieszę się, bo partnerstwo dla Młynówki to nie tylko dokument podpisany przez wiele stron, ale coś, co już się wydarzyło. Bo to właśnie dzięki współpracy mojej firmy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej, a także ogromnemu zaangażowaniu studentów, wykładowców, radnych oraz Urzędu Marszałkowskiego dzisiaj zobaczymy te koncepcje architektoniczno-krajobrazowe Parku Młynówka. Mam nadzieję, że nasze partnerstwo przełoży się również na to, że najlepsze pomysły zostaną zrealizowane - powiedział Rafał Kunaszyk, Prezes firmy Eurokreator, która jest inicjatorem współpracy.

Zaznaczył również, że kolejnym krokiem będzie przejście od takiego małego partnerstwa do większego, które zakłada dołączenie kolejnych uczelni, szkół oraz innych podmiotów.

Po jego wystąpieniu nastąpiło krótkie wprowadzenie do prezentacji prac studenckich dotyczących zagospodarowania Młynówki. Przedstawili je: dr inż. arch. Miłosz Zieliński i dr inż. arch. Przemysław Kowalski z Katedry Arch. Krajobrazu na WA PK. Jak mogliśmy się dowiedzieć, koncepcje zostały przygotowane przez 18 studentów II stopnia architektury krajobrazu PK, którzy przygotowywali je w ramach przedmiotu "Założenia w krajobrazie otwartym" oraz 6 studentów zagranicznych.