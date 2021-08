Kraków. Tomasz Urynowicz nie pełni już obowiązków wicemarszałka

Wicemarszałkowi zlecono zadania, którymi ma teraz się zajmować, jest to między innymi nadzór nad Wojewódzkim Urzędem Pracy. Dawid Gleń poinformował również, że prawdopodobnie dojdzie do odwołania wicemarszałka Urynowicza. Niewykluczone, że stanie się to na najbliższej sesji sejmiku, czyli już w poniedziałek.

- Powodem takiej decyzji są ostatnie działania wicemarszałka Urynowicza, m.in. wystąpienie z klubu PiS - mówi Dawid Gleń

.

Decyzja zarządu to efekt sporu między marszałkiem Witoldem Kozłowskim i wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem, który nagłośnił sprawę ryzyka utraty pieniędzy z powodu uchwały anty LGBT. W ubiegłym tygodniu podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego głosami radnych PiS przegłosowano utrzymanie tzw. deklaracji anty LGBT. Za uchyleniem tej uchwały głosowała opozycja i Urynowicz.

Wcześniej wicemarszałek zrezygnował z członkostwa z klubie radnych PiS. Wtedy marszałek Witold Kozłowski zapowiedział odwołanie Urynowicza ze stanowiska wicemarszałka. z kolei ten zapowiedział, że rozważa kandydowanie na prezydenta Krakowa w wyborach w 2023 r.