Jarosław Kaczyński o buncie w małopolskim PiS i aferze w sejmiku wokół wyboru marszałka: "Tych ludzi trzeba wyeliminować z partii" GROM

Jarosław Kaczyński w trakcie środowej konferencji prasowej. PAP/Piotr Nowak

Jarosław Kaczyński zapowiedział rozliczenia za bunt w małopolskim PiS i konsekwentne torpedowanie wskazanej przez niego kandydatury Łukasz Kmity na stanowisko marszałka województwa. Konflikt eskaluje i wszystko wskazuje na to, że znane postaci z lokalnego PiS zostaną wyrzucone z partii. To oznacza też otwarcie nowego sporu z prezydentem Andrzejem Dudą, bo jeden z buntowników Piotr Ćwik to jego bliski współpracownik. Stronnicy Kmity, który już raczej żadnych szans na fotel marszałka nie ma, pretensje mają też do ojca prezydenta i przewodniczącego sejmiku Jana Dudy.