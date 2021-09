Kraków. Tragiczny wypadek na Sosnowieckiej, nie żyje motocyklista

- Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 8. Na ulicy Sosnowieckiej, w okolicy Galerii Bronowice i IKEI doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Na skutek tego zdarzenia śmierć poniósł 29-latek kierujący motocyklem. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu. Dokładne okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia będzie wyjaśniał biegły - wyjaśnia oficer prasowy KMP w Krakowie mł. asp. Piotr Szpiech.