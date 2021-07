Kraków. Tramwaj do Górki Narodowej: Urzędnicy zarzucają nam nierzetelność, my odpowiadamy faktami

Wiceprezydent Andrzej Kulig z mównicy Rady Miasta, przy obecności mieszkańców i transmisji obrad w internecie, zarzucił nam przekłamania i manipulacje. Mówił o tym w odniesieniu do artykułu o budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej i użył słów, które nie przystają stanowisku, jakie zajmuje. Nie wymieniał przy tym nazwy "Dziennika Polskiego", tylko mówił o "gazecie koncernu paliwowego". Nie wymienił także autora artykułu z nazwiska, ale powiedział, że dziennikarz "powinien się wykazać minimum wysiłku logicznego i intelektualnego pisząc o pewnych sprawach".

Podczas wizytacji, na placu budowy zadaliśmy pytanie wykonawcy inwestycji, jaki jest aktualny termin zakończenia prac. Piotr Jurczyk, prezes Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, odpowiedział: - Termin zakończenia całej inwestycji wyznaczono na grudzień 2022 roku. Mając na uwadze to, co mamy do zrobienia to mogę zaryzykować i powiedzieć, że roboty potrwają do września, października 2023 roku - chociażby ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót nie będących w zakresie obecnego kontraktu w rejonie pętli na Górce Narodowej.