Kraków. Tramwaj wykoleił się na al. Solidarności. Uszkodzony został słup trakcyjny. Ruch w obydwu kierunkach jest wstrzymany Marcin Banasik

Trwa ustalanie przyczyn wykolejenia. Wiadomo jednak, że torowisko w tym miejscu jest w fatalnym stanie. Czytelnik

W środę około godz. 8 doszło do wykolejenia tramwaju na al. Solidarności. - Tramwaj wrócił już do zajezdni Nowa Huta. Podczas wykolejenia doszło jednak do uszkodzenia słupa trakcyjnego. Ruch w obydwu kierunkach jest wstrzymany. Trwa naprawa słupa - mówi Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego MPK. Linie 4, 21, 22, 44 kierowane są przez ul. Ptaszyckiego. Kursuje też zastępcza komunikacja autobusowa Plac Centralny - Kombinat.